Щегольский Кондр. Гр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩегольский Кондр. Гр.

Щегольский Кондр. Гр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Щегольский Кондр. Гр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Подольский уезд, гор. Подольска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.