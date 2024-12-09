Чердынцев Митр. Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧердынцев Митр. Сем.

Чердынцев Митр. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чердынцев Митр. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Камышловский уезд, Калиновск., д. Филатово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.