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Козлов Серг. Минаев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козлов Серг. Минаев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Карпенковской

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