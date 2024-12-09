Сулягин Никон. Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСулягин Никон. Серг.

Сулягин Никон. Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сулягин Никон. Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, г. Сапожок

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.