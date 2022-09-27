Гусельников Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусельников Иван Иванович

Гусельников Иван Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гусельников Иван Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Ассовской, д. Вырнепол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.