Ожогин Серг. Филип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОжогин Серг. Филип.

Ожогин Серг. Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ожогин Серг. Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Козьминской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.