Варавин Тим. Фил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаравин Тим. Фил.

Варавин Тим. Фил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Варавин Тим. Фил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Обоянский уезд, Бобрышевской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.