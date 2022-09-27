Ярошенко Андрей Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрошенко Андрей Захарович

Ярошенко Андрей Захарович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ярошенко Андрей Захарович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Крапивинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.