Гавриш Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриш Иван

Гавриш Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гавриш Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Гнилицк, д. Погриб

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.