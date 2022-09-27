Кинкладзе Агент. Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКинкладзе Агент. Максимович

Кинкладзе Агент. Максимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кинкладзе Агент. Максимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Озургетский уезд, с. Аженокой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.