Пустовойт Федосей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПустовойт Федосей Иванов

Пустовойт Федосей Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пустовойт Федосей Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Засельская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.