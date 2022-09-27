Новичков Илья Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовичков Илья Сем.

Новичков Илья Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новичков Илья Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Благовещенск. зав.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.