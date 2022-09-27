Гопонов Ив. Семен. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГопонов Ив. Семен.

Гопонов Ив. Семен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гопонов Ив. Семен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Обоянский уезд, Пенской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.