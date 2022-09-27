Алишкевич Вит. Ант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлишкевич Вит. Ант.

Алишкевич Вит. Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Алишкевич Вит. Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Виленский уезд, Меёшагольская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.