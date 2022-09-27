Тимофеев Петр Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Петр Тим.

Тимофеев Петр Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тимофеев Петр Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Полоцкий уезд, Владимирской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.