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Лаунбрауцей Герман Александров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лаунбрауцей Герман Александров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Тальсенский уезд, Тальсенской

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