Куликов Дм. Фил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Дм. Фил.

Куликов Дм. Фил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Куликов Дм. Фил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Заборов., с. Жемковки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.