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Фоменко Феодосий Аверк.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фоменко Феодосий Аверк.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Ходолеевской

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