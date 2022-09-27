Гафуров Ибрагим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГафуров Ибрагим

Гафуров Ибрагим

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гафуров Ибрагим
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Весьегонский уезд, Перемутск., д. 0зерское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.