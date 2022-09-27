Попов Никон Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Никон Федор.

Попов Никон Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попов Никон Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Никольский уезд, Николаевской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.