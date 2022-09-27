Штенберг Ицко Мошк. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтенберг Ицко Мошк.

Штенберг Ицко Мошк.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Штенберг Ицко Мошк.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.