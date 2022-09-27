Буслов Кирилл Дм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуслов Кирилл Дм.

Буслов Кирилл Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Буслов Кирилл Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Рогачёвский уезд, Кошелевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.