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Маслов Анд. Макар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Маслов Анд. Макар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Лужковской

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