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Шалавин Гр. Севаст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шалавин Гр. Севаст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Кельчинской

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