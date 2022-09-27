Шумилов Михаил Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумилов Михаил Кириллов

Шумилов Михаил Кириллов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шумилов Михаил Кириллов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, Ишимской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.