Ровный Афанасий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРовный Афанасий Иванов

Ровный Афанасий Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ровный Афанасий Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Белоцерковск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.