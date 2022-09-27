Охотниченко Афанасий Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхотниченко Афанасий Егоров

Охотниченко Афанасий Егоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Охотниченко Афанасий Егоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, с.Тузла

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.