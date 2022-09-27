Нерва Ив. Нестер. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНерва Ив. Нестер.

Нерва Ив. Нестер.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нерва Ив. Нестер.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Кишинёвский уезд, Васиенск., с. Русалет.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.