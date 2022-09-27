Тильтин Михаил Яковл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТильтин Михаил Яковл.

Тильтин Михаил Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тильтин Михаил Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Тальсенский уезд, м. Зектен

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.