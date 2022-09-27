Зинченко Емельян Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗинченко Емельян Герасимович

Зинченко Емельян Герасимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зинченко Емельян Герасимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Валковский уезд, Перекопская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.