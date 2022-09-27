Коган Ицко Юдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоган Ицко Юдович

Коган Ицко Юдович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коган Ицко Юдович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Климовичский уезд, Хотилит.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.