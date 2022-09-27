Быков Семен Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыков Семен Семенович

Быков Семен Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Быков Семен Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Соликамский уезд, с. Стрижево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.