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Грециок Фрол Трофимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Грециок Фрол Трофимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тургайская область, Кустанайский уезд, Валерьяновская

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