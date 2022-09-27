Вайеман Пинк. Герш. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВайеман Пинк. Герш.

Вайеман Пинк. Герш.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вайеман Пинк. Герш.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Грубешовский уезд, Грабовец

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.