Шаврин Евсей Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаврин Евсей Никит.

Шаврин Евсей Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шаврин Евсей Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Нолинский уезд, Пугинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.