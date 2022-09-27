Симченко Никол. Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимченко Никол. Макс.

Симченко Никол. Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Симченко Никол. Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Краснинский уезд, Селецкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.