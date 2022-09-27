Жильцов Андрей Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖильцов Андрей Александров

Жильцов Андрей Александров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жильцов Андрей Александров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Сулоцинской ол. И села

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.