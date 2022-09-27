Корсунов Пав. Гер. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсунов Пав. Гер.

Корсунов Пав. Гер.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Корсунов Пав. Гер.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Бийский уезд, Елганск., д. Ново-Николаев.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.