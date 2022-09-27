Варламидзе Варнава Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарламидзе Варнава Николаевич

Варламидзе Варнава Николаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Варламидзе Варнава Николаевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Озургетский уезд, Микель-Габриель

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.