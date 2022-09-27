Кармазов Филипп Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКармазов Филипп Агафонович

Кармазов Филипп Агафонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кармазов Филипп Агафонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Городищенский уезд, с. Коржевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close