Звандая Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗвандая Александр Григорьевич

Звандая Александр Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Звандая Александр Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Сенакский уезд, с. Гали

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close