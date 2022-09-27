Бутков Илья Яковл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутков Илья Яковл.

Бутков Илья Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бутков Илья Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Осиновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close