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Кригер Мартын Мартынович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кригер Мартын Мартынович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Бетьковской, д. С. Арыш.

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