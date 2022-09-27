Панесенко Тимофей Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанесенко Тимофей Федотович

Панесенко Тимофей Федотович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Панесенко Тимофей Федотович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Смольяниновская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close