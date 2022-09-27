Колядин Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолядин Михаил Семенович

Колядин Михаил Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колядин Михаил Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Поречский уезд, Кавширская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.