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Параскелов Кириях

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Параскелов Кириях
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Карсская область, Ардаганский округ, с.Дорд

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