Филиппов Троф. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппов Троф. Вас.

Филиппов Троф. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Филиппов Троф. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Никольск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.