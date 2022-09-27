Наумович Антон Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумович Антон Федоров

Наумович Антон Федоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Наумович Антон Федоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Минский уезд, Старосельск. Ярково.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.