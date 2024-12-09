Мурыгин Як. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурыгин Як. Федор.

Мурыгин Як. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мурыгин Як. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Богословск., д. Нечаевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.