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Жабанов Иосиф Никифорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жабанов Иосиф Никифорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Волчанский уезд, Печенеговская

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